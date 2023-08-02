Стыдоба. К легендарному Маррею проявили явное неуважение на турнире в Вашингтоне в 2018-м

Британский теннисист Энди Маррей никогда не выигрывал турнир Citi Open в Вашингтоне. Лучший результат Энди – выход в финал в 2006-м, когда он уступил французу Арно Клеману. 36-летний Маррей играет в Вашингтоне и в этом году. В 1/16 финала Энди ждёт противостояние с американцем Брэндоном Накашимой, а в случае успеха весьма вероятной является встреча с посеянным на турнире под первым номером Тэйлором Фритцем.

Скорее всего, ныне 44-й ракетке мира Маррею так и не удастся взять титул в Вашингтоне в нынешнем сезоне и до конца своей карьеры. От соревнований в столице США у Энди остаются преимущественно отрицательные воспоминания. Не только из-за результата. В 2018 году вернувшийся в строй после тяжёлой травмы Маррей столкнулся с довольно хамским отношением организаторов, не проявивших должного уважения к легендарному теннисисту.

Маррей столкнулся со сложным графиком в Вашингтоне

Энди Маррей – лучший теннисист последних пары десятилетий, если вынести за скобки «Большую тройку» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Британец выиграл 46 титулов ATP, включая три турнира «Большого шлема» (US Open – 2012, Уимблдон в 2013-м и 2016-м). Маррей дважды брал золотые медали Олимпиады, чего в одиночном разряде не удавалось никому в истории. На какое-то время Энди превратил тройку в «Большую четвёрку» и приличный отрезок времени превосходил Федерера, Надаля и Джоковича — пробыл 41 неделю на первом месте в рейтинге ATP. За заслуги в теннисе Маррею в 2016-м присвоили титул рыцаря по указу королевы Великобритании Елизаветы II.

Доминирование Маррея во второй половине прошлого десятилетия прервали травмы. Энди не смог защитить титул на Уимблдоне-2017, уступив в четвертьфинале американцу Сэму Куэрри. После этого он долго не выходил на корт из-за повреждения тазобедренного сустава. Возвращение состоялось в июне 2018-го, когда Энди сыграл на травяных турнирах в Лондоне и Истбурне, но не прошёл на них далее второго раунда. Уимблдон Маррей пропустил, после чего откатился на 839-е место в рейтинге ATP.

Энди Маррей на турнире в Вашингтоне в 2018-м Фото: Mitchell Layton/Getty Images

По-настоящему полноценный камбэк Маррея можно было наблюдать на турнире Citi Open в Вашингтоне. В первом круге Энди обыграл американца Маккензи Макдональда (3:6, 6:4, 7:5). Это был его первый матч на харде с прошлой весны и сразу же трудовая победа. Британец подавал на матч при 5:4 и имел пять матчболов, но упустил их и позволил сопернику сравнять счёт. В следующем гейме Макдональд допустил невынужденную ошибку при 30:30, Маррей сделал брейк и со второй попытки и седьмого матчбола подал на победу. Игра продлилась 2 часа 37 минут и завершилась 31 июля в 0:46 по местному времени.

Турнир в Вашингтоне отличается плотным графиком. Сеяный победитель за семь дней проводит пять матчей, несеяный – шесть. Уже 1 августа в обед Маррей вышел на корт противостоять соотечественнику Кайлу Эдмунду, которому несколькими неделями ранее проиграл в Истбурне сразу после камбэка. Для пережившего мучительное восстановление Энди это была большая нагрузка. Тем не менее Маррей снова выиграл в трёх сетах — 7:6, 1:6, 6:4. Длительность встречи – 2 часа 34 минуты. Впервые после операции на бедре Энди одержал две победы кряду. Теннисист отмечал прогресс в своей игре.

«В игровом плане этот матч был лучше первого. В первом я всё время провёл в обороне, играл глубоко за задней линией. В дальнейшем мне так играть не хочется. Мы с тренером долго это обсуждали. И сегодня независимо от результата мы хотели хотя бы диктовать ход розыгрышей, использовать форхенд, держаться ближе к задней линии. Думаю, у меня получилось, особенно в важные моменты третьего сета. Я действовал агрессивнее, и я куда больше доволен тем, как подошёл к матчу», — заявил Маррей.

2 августа не совсем вечером, а уже ближе к ночи Маррей начал матч третьего круга с румыном Мариушем Копилом. Снова игра получилась напряжённой – 6:7, 6:3, 7:6. Поединок продолжался 3 часа и 2 минуты и закончился 3 августа в 3:01 ночи по местному времени, поскольку его начало откладывалось из-за дождя. Энди вышел в четвертьфинал впервые с Уимблдона-2017, его последнего турнира перед почти годичным перерывом. После победы экс первая ракетка мира плакал. Частично от усталости, но в большей степени от счастья за проделанную работу.

Момент с разрыдавшимся Марреем стал вирусным. Пожалуй, лучше всего его прокомментировала Елена Джокович, жена его друга и принципиального соперника Новака. Елена давно близко общается с самим Энди и его возлюбленной Ким Сирс, так что поддержка с её стороны неудивительна.

«Вперёд, Энди! Это и есть любовь к спорту!» – написала Елена в соцсетях.

Елена Джокович эмоционально поддержала Энди Маррея после камбэка Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Эмоции утихли, а в сухом остатке Маррею предстояло выдержать сложнейший график. Тот факт, что его игра с Копилом завершилась столь поздно, однозначно не помогал в процессе восстановления к следующей игре.

«Нельзя заканчивать матчи в три часа ночи. Это плохо для игроков и для всех, кто причастен к турниру. Плохо для болельщиков, для телевидения, для всех. Я не думаю, что это разумно, и я разочарован. Я знаю, что из-за погоды составлять расписание трудно. Но я оказался в очень сложном положении после долгого перерыва в выступлениях. Не знаю, сколько смогу поспать и смогу ли вообще восстановиться к четвертьфиналу», — сетовал Маррей.

Директор турнира в Вашингтоне сделала пренебрежительный выпад в адрес Маррея

Организаторы турнира в Вашингтоне вполне могли бы слегка подкорректировать расписание и дать Маррею день полноценного отдыха, учитывая его статус в новейшей истории тенниса и недавний тяжёлый процесс восстановления после травмы. Хотя на коммерческом турнире моральные принципы отходят на второй план, так что сложно слишком сильно критиковать менеджмент Citi Open за нежелание менять и без того плотный график.

Тем не менее никак нельзя оправдать слова директора турнира в Вашингтоне Кили О’Брайан, которая подстрекала Маррея не сниматься с соревнований и рисковать своим здоровьем, практически прямым текстом обвиняла его в непрофессионализме, если он решит не выйти на корт.

«Надеюсь, Энди примет во внимание свою роль в спорте и статус образца для подражания для игроков и детей по всему миру. Когда тяжело и условия не лучшие, нельзя просто сдаваться. Конечно, если он не сможет сыграть из-за травмы – это одно. Но он боец, он не сдаётся, и ему нужно всем это показать. Я рассчитываю, что мы увидим Маррея на корте в четвертьфинале, и он будет сражаться так же, как и в матче с Копилом. Считаю, что таким образом Энди пошлёт правильное сообщение для всех, кто занимается теннисом», — сказала О’Брайан.

Энди хоть и с долей юмора, но ясно дал понять, что слова О’Брайан ему не понравились.

«Вероятно, я не смогу сделать всё это, после того как директор турнира решила меня «прополоскать», — написал Маррей в соцсети, добавив смеющийся эмодзи.

Энди Маррей из-за усталости снялся с турнира в Вашингтоне в 2018-м Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Маррей до последнего собирался выйти на корт. Он должен был начать четвертьфинальный матч с австралийцем Алексом де Минором 3 августа после обеда, менее чем через 15 часов после победы над Копилом. К сожалению, Энди не нашёл в себе силы и снялся. Он также отказался от участия в «Мастерсе» в Торонто, который проходил сразу после Вашингтона, чтобы не рисковать здоровьем.

«Я утомлён. Я очень много отыграл за последние четыре дня, хотя до этого 18 месяцев не выступал на харде. После серьёзной травмы мне нужно быть осторожным и прислушиваться к своему телу. Я могу извлечь много хорошего из турнира в Вашингтоне, так что сейчас я потрачу время на отдых и восстановление, а потом поеду в Цинциннати готовиться к турниру», — заявил Маррей.

На официальной пресс-конференции Маррей решил больше не упоминать Кили О’Брайан. А вот фанаты Энди не стали молчать и в соцсетях Citi Open активно критиковали её за проявление явного неуважения к легендарному теннисисту. О’Брайан поняла, что зашла слишком далеко, сделала куда более мягкое заявление с благодарностью в адрес Маррея и пообещала работать над устранением подобных проблем в будущем.

«Мы ставили матчи Маррея на центральном корте. Предпочитали, чтобы он играл в позднее время, но перед бóльшим количеством зрителей вместо проведения матчей на открытом корте в более раннее время. Организаторы примут во внимание замечание игроков (включая Энди) и фанатов турнира, изменения произойдут в следующем году. Я хочу убедиться в том, что каждый, кто здесь находится, получил хороший опыт, будь то болельщик или теннисист. Это мой первый, второй, третий, четвёртый приоритет.

Я благодарна невероятному чемпиону Энди Маррею за то, что он вернулся в Вашингтон, чтобы начать то, что, как мы все знаем, будет отличным возвращением в тур. Я искренне уважаю решение Энди и знаю, что его здоровье и процесс восстановления являются главным приоритетом. Мы все желаем ему больших успехов до конца лета и с нетерпением ждём его возвращения в Вашингтон в следующем году», — заявила О’Брайан.

Хорошо, что хоть и поздно, но директор турнира в Вашингтоне осознала свою неправоту. Маррей не затаил слишком большую обиду. Он остался доволен своим выступлением на Citi Open и самим фактом камбэка.

«Я люблю теннис. Я играю в него с детства, а моя профессиональная жизнь вообще вся посвящена ему. Мне его очень не хватало, пока восстанавливался от травмы, и в тот момент у меня в голове было много разных мыслей: я был рад, что выиграл, и очень уставший, потому что день был длинный и матч длился три часа и решился только на последнем тай-брейке. У меня всё болело, и в голове роились разные мысли и сомнения. И рыданиями на корте это не ограничилось: эмоции были у меня и в раздевалке, и потом ещё в номере.

Наверное, эти эмоции у меня уже какое-то время копились и вот так вышли наружу. Потом мне стало легче. В спорте очень часто выражение эмоций рассматривается как проявление слабости. Вроде как это говорит о твоей психологической слабости. Когда ты на корте расстраиваешься, не рекомендуется это показывать, потому что это якобы демонстрирует твоему сопернику, что ты слабак. Но ко мне на турнирах после Вашингтона часто подходили люди и говорили про этот эпизод», — заявил Маррей.

Энди Маррей плачет после победы в матче третьего раунда Citi Open — 2018 Фото: кадр из трансляции

Маррей сохранял оптимистичный настрой, но, как ни крути, потратил слишком много сил и эмоций в Вашингтоне. Энди потерпел поражение от француза Люка Пуя (1:6, 6:1, 4:6) в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. А на US Open британец во втором раунде уступил испанцу Фернандо Вердаско (5:7: 6:2, 4:6, 4:6). Этот вылет стал самым ранним для Маррея на «Шлемах» за 10 лет – с Australian Open – 2008, когда в первом круге он проиграл будущему финалисту Жо-Вильфриду Цонге.

По итогам серии американских турниров Маррей поднялся на 307-е место в рейтинге. Главное – он снова занимался любимым делом, играя в теннис на высоком уровне. В начале 2019 года спортсмен перенёс ещё одну операцию на бедре — по эндопротезированию. Врачи не давали гарантий, что Энди сможет вернуться на корт, но уже через пять месяцев британец снова играл. Маррей смирился с тем, что перестал быть претендентом на титулы ТБШ. Он просто получает удовольствие от игры и своим примером заражает любовью к теннису окружающих.

В сентябре 2019-го Энди вновь выпал за пределы топ-500, но затем планомерно улучшал свои позиции. Вернулся в первую сотню в феврале 2022 года и с тех пор оттуда не выпадает. После второго камбэка поднимался максимум на 38-е место, а сейчас находится на 44-й позиции. Маррею уже 36 лет, но останавливаться он не собирается. Топ-30 – вполне достижимая цель для него. На последнем Уимблдоне Энди в пяти сетах уступил пятой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу, тем самым доказав способность конкурировать со звёздными игроками.

Возможно, Энди удивит и на турнире в Вашингтоне в этом году. Вряд ли стоит говорить о завоевании титула, но как минимум пройти Накашиму и устроить апсет Фритцу теоретически Маррей вполне способен. Британец вошёл в число сеяных (№15), так что график у него не такой тяжёлый, как в 2018-м, а форма намного лучше периода пятилетней давности.