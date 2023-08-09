8 топ-матчей среды в теннисе: Медведев возвращается из отпуска

За чем следить 9 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Андрей Рублёв (Россия, 6) – Маккензи Макдональд (США), Торонто, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поквитается ли Рублёв с американцем за Карацева?

Так ожидавшееся российское дерби на «Мастерсе» в Торонто между Андреем Рублёвым и Асланом Карацевым не состоялось. Всему виной американец Маккензи Макдональд, который выбил из сетки Карацева в первом круге. Теперь Андрею предстоит поквитаться с обидчиком товарища по сборной. Ранее теннисисты встречались дважды и обменялись победами. Макдональд отличился на Australian Open — 2019, а Рублёв взял реванш в Дубае-2022. Кто выйдет вперёд в этом противостоянии?

Андрей Рублёв Фото: Marcus Brandt/Getty Images

🎾 19:30*: Маттео Арнальди (Италия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2), Торонто, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт возвращение Медведева из отпуска?

После рекордного для себя выхода в полуфинал Уимблдона, где Даниил Медведев потерпел весьма болезненное поражение от будущего чемпиона Карлоса Алькараса, россиянин взял небольшой отпуск и даже пропустил «пятисотник» в Вашингтоне, где был изначально заявлен. И вот теперь, спустя почти четыре недели, россиянин проведёт свой первый матч на летнем харде. Как сложится для Даниила этот любимый отрезок сезона? Его первым соперником в Торонто будет квалифаер из Италии Маттео Арнальди. Теннисисты уже встречались в этом году в Дубае, и тогда Медведев не испытал никаких проблем.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 19:30*: Анна Блинкова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

На турнире в Монреале сформировалось первое российское дерби. Дарья Касаткина и Анна Блинкова, победив по одной сопернице, вышли во второй круг, где теперь сыграют друг с другом. Ранее девушки на корте не встречались. Дарья чуть постарше и поопытнее, но Анна тоже просто так не сдастся. Ну а чем завершится их первая встреча — скоро узнаем. В третьем круге кто-то из россиянок сыграет с Мари Боузковой из Чехии.

Дарья Касаткина Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 19:30*: Людмила Самсонова (Россия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третья встреча теннисисток за год?

На старте турнира в Монреале Людмила Самсонова одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой. И теперь россиянке предстоит сыграть с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Девушки играли друг с другом уже четыре раза, и счёт личных встреч пока равный — 2-2. В частности, в этом сезоне теннисистки обменялись победами — Людмила победила в полуфинале Абу-Даби, а Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее в третьем круге Майами. Ещё на одну встречу — в Дубае — китаянка не вышла. Чем завершится новая глава этого противостояния?

Людмила Самсонова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 21:00*: Дженнифер Брэйди (США, SR) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Рыбакина свой первый матч после Уимблдона?

Этот матч не был доигран накануне из-за наступления темноты. Поединок был остановлен в конце первого сета при счёте 6:6. Елена Рыбакина возвращается в тур после того, как проиграла в 1/4 финала Уимблдона-2023 Онс Жабер. За это время чемпионка Уимблдона-2022 потеряла третью строчку рейтинга WTA. Елена начала турнир в Монреале с американкой Дженнифер Брэйди. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Как проведёт Рыбакина свой первый матч после почти месячной паузы? Победительница этого поединка в третьем круге сразится со Слоан Стивенс.

Елена Рыбакина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 23:30*: Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Каролина Возняцки (Дания, WC), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится встреча Возняцки с чемпионкой Уимблдона?

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки успешно провела первый матч после трёх с половиной лет отсутствия в туре. И теперь на турнире в Монреале ей предстоит в рамках второго круга помериться силами с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой. Ранее теннисистки друг с другом не встречались, и чем завершится эта встреча — предсказать трудно.

Каролина Возняцки Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 2:00*: Петра Мартич (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Соболенко первый матч после Уимблдона?

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проводит свой первый матч после поражения в полуфинале Уимблдона от Онс Жабер. В соперницы ей досталась непростая хорватка Петра Мартич. Ранее теннисистки дважды играли в 2019 году и обменялись победами — Арина победила в Цинциннати, а Петра — в Чжэнчжоу. Чем завершится первый матч Соболенко после небольшого отпуска?

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Бен Шелтон (США), Торонто, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первый матч Алькараса в статусе чемпиона Уимблдона?

Карлос Алькарас пропустил три игровые недели после триумфального для себя Уимблдона и начнёт турнирный путь в Торонто матчем с американцем Беном Шелтоном. Теннисисты друг с другом ещё не играли. Отметим, что для Алькараса это будет лишь второе выступление в карьере на канадском «Мастерсе». В прошлом году он проиграл уже в втором круге. Удастся ли сейчас юному испанцу пройти по сетке дальше?