Провал Рублёва на старте «Мастерса»! Вслед за Карацевым американец выбил из сетки и Андрея

В среду, 9 августа, на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) проходят матчи второго круга. Сегодня свою встречу провёл седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, отдыхавший в первом раунде. Его игру поставили первым запуском на корт 1, третью по значимости арену соревнований. В соперниках у него оказался 28-летний американец Маккензи Макдональд, занимающий 59-е место в мировой классификации. Макдональд не дал состояться российскому дерби. В первом круге он выбил из борьбы Аслана Карацева — 6:3, 6:4. Главную же победу в карьере американец одержал на Australian Open — повержен оказался сам Рафаэль Надаль.

После Уимблдона Рублёв, уступивший там Новаку Джоковичу в четвертьфинале, провёл два грунтовых турнира, причём не без успеха. Россиянин завоевал титул в Бостаде (Швеция), с «баранкой» одолев в финале Каспера Рууда — 7:6 (7:3), 6:0. А вот в Гамбурге Андрей выступил не столь удачно, без особых шансов (2:6, 2:6) проиграв Даниэлю Альтмайеру в 1/8 финала. Макдональд же в этот период дошёл до четвертьфинала на траве Ньюпорта, а затем проиграл Григору Димитрову во втором круге Вашингтона (это уже хард). Отчётное противостояние Рублёва и Макдональда было уже третьим, и до этого у них сложился паритет: 1-1. В первом круге Australian Open 2019 года американец победил в четырёх сетах, а в четвертьфинале Дубая-2022 россиянин взял волевой реванш: 2:6, 6:3, 6:1.

На протяжении большей части первого сета теннисисты неплохо действовали на своей подаче. В первых восьми геймах они лишь по разу выходили на брейк-пойнт. Рублёв спас его в третьем гейме, а Макдональд — в шестом. А вот в девятом гейме россиянин позволил сопернику заработать двойной брейк-пойнт, который тот реализовал со второй попытки — 5:4 с брейком в пользу американца. В последнем розыгрыше Андрей с задней линии направил мяч в сетку и едва не сломал ракетку после этого. Маккензи же, подавая на партию, под ноль взял гейм — 6:4 за 43 минуты.

Во втором сете Макдональд взял подачу соперника уже в третьем гейме, воспользовавшись ошибками Рублёва, в том числе одной двойной. В долгом четвёртом гейме россиянин мог сделать обратный брейк, но упустил единственный брейк-пойнт — 3:1 в пользу американца. После этого теннисисты взяли ещё по два гейма на подаче, а в девятом гейме Маккензи заработал двойной матчбол на приёме. Один матчбол Андрей отыграл эйсом, а во на втором ударил в сетку — 6:4, 6:3 в пользу его соперника за 1 час 28 минут. Сразу после матча Рублёв прошёл мимо вышки, не пожав руку судье.

Вот так Макдональд вышел в третий круг «тысячника» в Торонто. Там он сыграет с победителем противостояния Таро Дэниэл (Япония, Q) – Милош Раонич (Канада, WC). Также сегодня свой матч проведёт чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. За всеми событиями следите на «Чемпионате».