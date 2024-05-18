Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла девятый финал подряд в одиночном разряде, победив вторую ракетку мира Арину Соболенко в финале «тысячника» в Риме (Италия).

Турниры, в финалах которых играла Свёнтек за всю карьеру:

четыре финала турниров «Большого шлема» (все — победа);

один финал Итогового турнира WTA в одиночном разряде (победа)

25 финалов турниров ATP (20 побед, четыре поражения).

Ига Свёнтек выиграла 7 из 11 турниров WTA на глиняных кортах в ранге №1 в мире — только Крис Эверт, Мартина Навратилова и Штеффи Граф завоевали больше титулов после 11 турниров, проведенных на этом покрытии в ранге №1.

В последний раз Свёнтек проиграла в финале Соболенко в Мадриде в прошлом году — и это также единственный раз, когда Соболенко победила Свёнтек из пяти раз, когда они встречались в финалах (все на грунте).