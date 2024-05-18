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Свёнтек выиграла девятый финал подряд в одиночном разряде

Свёнтек выиграла девятый финал подряд в одиночном разряде
Ига Свёнтек
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла девятый финал подряд в одиночном разряде, победив вторую ракетку мира Арину Соболенко в финале «тысячника» в Риме (Италия).

Турниры, в финалах которых играла Свёнтек за всю карьеру:

  • четыре финала турниров «Большого шлема» (все — победа);
  • один финал Итогового турнира WTA в одиночном разряде (победа)
  • 25 финалов турниров ATP (20 побед, четыре поражения).

Ига Свёнтек выиграла 7 из 11 турниров WTA на глиняных кортах в ранге №1 в мире — только Крис Эверт, Мартина Навратилова и Штеффи Граф завоевали больше титулов после 11 турниров, проведенных на этом покрытии в ранге №1.

В последний раз Свёнтек проиграла в финале Соболенко в Мадриде в прошлом году — и это также единственный раз, когда Соболенко победила Свёнтек из пяти раз, когда они встречались в финалах (все на грунте).

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