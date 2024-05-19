«Жизнь прекрасна». Бадоса опубликовала философский пост в социальных сетях

Испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса в социальных сетях опубликовала лаконичный текст, который собрал тысячи лайков и сотни комментариев.

«Жизнь прекрасна», — написала спортсменка.

Напомним, в соцсетях появилось видео, где Паула Бадоса гуляет по Монако с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. А две недели назад спортсменка сообщила о разрыве отношений с 12-й ракеткой мира. Паула Бадоса и Стефанос Циципас объявили о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. Впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос» — 2023. Тогда Бадоса не участвовала в турнире из-за травмы, но пришла поддержать Циципаса на трибуны.