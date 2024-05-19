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Лапко рассказала, что может помешать Рублёву дойти до финала «Ролан Гаррос»

Лапко рассказала, что может помешать Рублёву дойти до финала «Ролан Гаррос»
Андрей Рублёв
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Бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко считает, что психологическая неустойчивость может стать преградой для шестой ракетки мира из России Андрея Рублёва на пути к финалу «Ролан Гаррос». Она также высказала мнение о том, кто является фаворитом предстоящего турнира «Большого шлема».

«Если говорить о мужском туре, то до всех событий, произошедших на грунтовой части сезона, самым главным фаворитом я бы назвала Янника Синнера. Но затем итальянец снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, не играл в Риме, и поэтому обозначить теперь чемпиона Australian Open 2024 года в качестве главного претендента на победу в Париже нельзя. Тот же Андрей Рублёв очень неплохо выступал на грунте, выиграл испанский «Мастерс», однако нервы могут не позволить россиянину добраться до самой решающей стадии в столице Франции. Однако в теннисе всё реально», — рассказала Лапко Metaratings.by.

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 8 июня.

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