Лапко рассказала, что может помешать Рублёву дойти до финала «Ролан Гаррос»

Бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко считает, что психологическая неустойчивость может стать преградой для шестой ракетки мира из России Андрея Рублёва на пути к финалу «Ролан Гаррос». Она также высказала мнение о том, кто является фаворитом предстоящего турнира «Большого шлема».

«Если говорить о мужском туре, то до всех событий, произошедших на грунтовой части сезона, самым главным фаворитом я бы назвала Янника Синнера. Но затем итальянец снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, не играл в Риме, и поэтому обозначить теперь чемпиона Australian Open 2024 года в качестве главного претендента на победу в Париже нельзя. Тот же Андрей Рублёв очень неплохо выступал на грунте, выиграл испанский «Мастерс», однако нервы могут не позволить россиянину добраться до самой решающей стадии в столице Франции. Однако в теннисе всё реально», — рассказала Лапко Metaratings.by.

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 8 июня.