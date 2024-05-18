Свёнтек — третья теннисистка в мире, выигравшая «тысячники» в Риме и в Мадриде в один год

Первая ракетка мира, обладательница титула в Мадриде (Испания), трёхкратная обладательница трофея в Риме (Италия) Ига Свёнтек стала третьей теннисисткой в мире, завоевавшей награды в двух этих «тысячниках» в один год.

Двумя первыми спортсменками стали Динара Сафина в 2009 году и Серена Уильямс в 2013 году. Обе эти теннисистки уже официально завершили карьеру в большом спорте.

Помимо этого, 22-летняя Свёнтек, обыграв сегодня, 18 мая, белоруску Арину Соболенко в финале WTA-1000 в Риме, завоевала четвёртый титул «тысячника» за 2024 год, но для польской спортсменки это не предел. В 2022 году она смогла одержать победу в восьми турнирах.

Отметим, что в этом году в финале турнира в Мадриде Свёнтек одержала победу над той же Соболенко.