Видео: Циципас и Бадоса после разрыва отношений вместе гуляют по Монте-Карло

Испанская теннисистка, экс вторая ракетка мира Паула Бадоса и 12-й номер мирового рейтинга ATP Стефанос Циципас из Греции в субботу, 18 мая, находились вместе в Монако. Напомним, две недели назад Бадоса сообщила в своих социальных сетях о разрыве отношений с Циципасом.

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Паула Бадоса и Стефанос Циципас объявили о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. Впервые о романе теннисистов заговорили после «Ролан Гаррос» — 2023. Тогда Бадоса не участвовала в турнире из-за травмы, но пришла поддержать Циципаса на трибуны.