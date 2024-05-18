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Эмма Радукану заявила, что многие женщины в теннисе технически лучше мужчин

Эмма Радукану заявила, что многие женщины в теннисе технически лучше мужчин
Эмма Радукану
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Британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что в теннисе женщины технически лучше, чем их коллеги мужчины, а также отметила, что разрыв в призовых деньгах между турами ATP и WTA несправедливо большой.

«Многие женщины технически лучше. Они полагаются на скорость, ловкость и мозг, а не на грубую силу. Разрыв в призовых деньгах в ATP-туре огромен, что я не считаю справедливым, но в то же время играть в трех сетах на «Шлемах» гораздо лучше, чем в пяти», — приводит слова Радукану The Times.

С 2007 года все четыре турнира Большого шлема предлагают равные призовые деньги для мужчин и женщин. Однако разница в оплате труда в мужском и женском турах все же есть. На Открытом чемпионате Италии чемпион в мужском одиночном разряде получает £750 000, что значительно больше, чем £550 000 для победителя в женском разряде.

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