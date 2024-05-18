Соболенко объяснила, почему ей нравится формат двухнедельных «тысячников»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси заявила, что «тысячник», длящийся две недели вместо одной, как это было раньше, позволяет ей восстанавливаться между турнирами. Если бы не такой график, то турнир в Риме она проиграла бы в первом раунде.

«Я знаю, что очень многие игроки на это жалуются, они предпочли бы недельный турнир. Для меня лучше иметь один выходной. Я могу на день забыть о теннисе и быть как бы расслабленной, не переутомляясь морально.

Для меня эти двухнедельные турниры лучше, потому что я могу всё сбалансировать и хорошо выступить в двух турнирах подряд. Раньше, когда мероприятие длилось одну неделю, это было слишком много. Иногда матчи бывают действительно высокой интенсивности. После завершения лично я морально и физически отключилась. Я просто не была готова физически и морально к следующему. Я бы проиграла в первом раунде и пошла готовиться к «Ролан Гаррос», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Риме.

Напомним, теннисная ассоциация поменяла график спортсменов, увеличив время проведения некоторых турниров. Теперь времени между самими соревнованиями у теннисистов меньше, а времени для восстановления в рамках одного турнира больше. Некоторым теннисистам такие изменения не нравятся. Ранее об этом высказывалась казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.