Беккер — о совместных съёмках Надаля и Федерера: две легенды и образцы для подражания!

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал совместные съёмки Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в рекламной кампании Louis Vuitton.

«Две абсолютные легенды и, что более важно, образцы для подражания!» — написал Беккер в социальных сетях.

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поднялись в горы для фото- и видеосессии компании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже. Знаменитые спортсмены достигли высоты 3000 метров в Доломитовых Альпах. Об этом сообщило немецкое издание WWD.