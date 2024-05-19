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Беккер — о совместных съёмках Надаля и Федерера: две легенды и образцы для подражания!

Беккер — о совместных съёмках Надаля и Федерера: две легенды и образцы для подражания!
Борис Беккер
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал совместные съёмки Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в рекламной кампании Louis Vuitton.

«Две абсолютные легенды и, что более важно, образцы для подражания!» — написал Беккер в социальных сетях.

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поднялись в горы для фото- и видеосессии компании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже. Знаменитые спортсмены достигли высоты 3000 метров в Доломитовых Альпах. Об этом сообщило немецкое издание WWD.

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