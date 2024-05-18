Соболенко — Свёнтек: Ига выиграла стартовый сет финального матча в Риме

Сегодня, 18 мая, проходит финальный матч грунтового «тысячника» в Риме (Италия) на центральном корте стадиона «Форо Италика». В нём встретились белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек. Со счётом 6:2 в первом сете победа осталась за Свёнтек.

Сет продолжался 37 минут. «Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча финала грунтового «тысячника» в Риме, в котором встречаются Арина Соболенко и Ига Свёнтек.

Напомним, в последних 10 встречах на корте, спортсменка из Польши одерживала победу семь раз, остальные три раза верх взяла Соболенко. Четыре матча из последних 10 оказались финальными, в них белоруска смогла победить только один раз.