Соболенко — Свёнтек: Ига выиграла стартовый сет финального матча в Риме
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Сегодня, 18 мая, проходит финальный матч грунтового «тысячника» в Риме (Италия) на центральном корте стадиона «Форо Италика». В нём встретились белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек. Со счётом 6:2 в первом сете победа осталась за Свёнтек.
Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Арина Соболенко
А. Соболенко
Сет продолжался 37 минут. «Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча финала грунтового «тысячника» в Риме, в котором встречаются Арина Соболенко и Ига Свёнтек.
Напомним, в последних 10 встречах на корте, спортсменка из Польши одерживала победу семь раз, остальные три раза верх взяла Соболенко. Четыре матча из последних 10 оказались финальными, в них белоруска смогла победить только один раз.
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