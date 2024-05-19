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Зверев — Харри: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Риме

Зверев — Харри: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Риме
Александр Зверев
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Сегодня, 19 мая, состоится финальный матч «Мастерса» в Риме (Италия) между чилийским теннисистом, 24-й ракеткой мира Николасом Харри и немецким теннисистом, пятой ракеткой мира, посеянным под третьим номером Александром Зверевым. Поединок начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального поединка турнира «Мастерс» в Риме между Александром Зверевым и Николасом Харри.

Рим (м). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Теннисисты встречались на корте шесть раз. Четыре матча остались за Александром Зверевым. Немецкий теннисист отдал сопернику две встречи. Это случилось в полуфинале грунтового турнира в Женеве (Швейцария) в 2023-м и во втором круге грунтового турнира в Барселоне (Испания) в 2019 году.

В прошлом году победителем турнира стал российский теннисист Даниил Медведев. В этом году он выбыл из борьбы за защиту титула после матча в четвёртом круге «Мастерса».

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