Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, мы доберёмся до финала «Ролан Гаррос» и я обыграю тебя». Соболенко — о Свёнтек

«Надеюсь, мы доберёмся до финала «Ролан Гаррос» и я обыграю тебя». Соболенко — о Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поздравила первую ракетку мира Игу Свёнтек с победой в финале «тысячника» в Риме (Италия) и сказала, что собирается обыграть соперницу в финале «Ролан Гаррос».

«На этот раз я не забуду и начну с Иги. Поздравляю с невероятной парой недель. Я надеюсь, что мы доберёмся до финала Ролан Гаррос и я обыграю тебя там. Просто шучу (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). По крайней мере, я постараюсь добиться большего, чем сегодня», — сказала Соболенко в послематчевом комментарии.

Материалы по теме
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко
Свёнтек выиграла четвёртый «тысячник» в сезоне! Ига перед «Ролан Гаррос» одолела Соболенко

Известно, что теннисистки пять раз встречались в финалах турниров и находятся в хороших отношениях. В последних 10 встречах, четыре из которых были финалами турниров, Свёнтек одержала семь побед.

Сегодня, 18 мая, Соболенко уступила Свёнтек в двух сетах и не смогла забрать трофей турнира в Риме.

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Прошлогодняя победительница турнира Елена Рыбакина снялась с турнира в этом году, признавшись, что не может из-за состояния здоровья продолжать борьбу.

Материалы по теме
Свёнтек стала чемпионкой «тысячника» в Риме, обыграв Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android