«Надеюсь, мы доберёмся до финала «Ролан Гаррос» и я обыграю тебя». Соболенко — о Свёнтек

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поздравила первую ракетку мира Игу Свёнтек с победой в финале «тысячника» в Риме (Италия) и сказала, что собирается обыграть соперницу в финале «Ролан Гаррос».

«На этот раз я не забуду и начну с Иги. Поздравляю с невероятной парой недель. Я надеюсь, что мы доберёмся до финала Ролан Гаррос и я обыграю тебя там. Просто шучу (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). По крайней мере, я постараюсь добиться большего, чем сегодня», — сказала Соболенко в послематчевом комментарии.

Известно, что теннисистки пять раз встречались в финалах турниров и находятся в хороших отношениях. В последних 10 встречах, четыре из которых были финалами турниров, Свёнтек одержала семь побед.

Сегодня, 18 мая, Соболенко уступила Свёнтек в двух сетах и не смогла забрать трофей турнира в Риме.

Прошлогодняя победительница турнира Елена Рыбакина снялась с турнира в этом году, признавшись, что не может из-за состояния здоровья продолжать борьбу.