Видеообзор победы Свёнтек над Соболенко в финале Рима

Сегодня, 18 мая, первая ракетка мира, двукратная обладательница титула грунтового «тысячника» в Риме (Италия) 22-летняя Ига Свёнтек из Польши завоевала третий в карьере трофей римского турнира, обыграв вторую ракетку мира, двукратную обладательницу титулов турниров Большого шлема Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча финала турнира категории WTA-1000 в Риме между Свёнтек и Соболенко.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Теперь обеим теннисисткам предстоит выступить на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» во Франции. Он начнётся 26 мая и завершится 8 июня. Соболенко ещё ни разу в карьере не завоёвывала трофей турнира «Ролан Гаррос», в то время как Свёнтек трижды становилась обладательницей трофея.