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Только одна теннисистка выиграла 10 титулов WTA-1000 в более раннем возрасте, чем Свёнтек

Только одна теннисистка выиграла 10 титулов WTA-1000 в более раннем возрасте, чем Свёнтек
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В субботу, 18 мая, первая ракетка мира, трёхкратная победительница женского «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала 10-й титул на турнирах категории WTA-1000 в карьере в возрасте 22 лет. Быстрее неё 10 «тысячников» выиграла только швейцарская теннисистка Мартина Хингис (19 лет).

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, спортсменка из Польши одолела в финале «тысячника» в Риме (Италия) вторую ракетку мира, двукратную победительницу турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.

Топ-8 теннисисток, достигших отметки в 10 титулов на турнирах категории WTA-1000 в наиболее раннем возрасте:

1. Мартина Хингис (Швейцария) — 19 лет 6 месяцев.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 22 года 11 месяцев.
3. Штеффи Граф (Германия) — 24 года 7 месяцев.
4. Мария Шарапова (Россия) — 25 лет 1 месяц.
5. Жюстин Энен (Бельгия) — 25 лет 4 месяца.
6. Серена Уильямс (США) — 26 лет 6 месяцев.
7. Линдсей Дэвенпорт (США) — 28 лет 2 месяца.
8. Виктория Азаренко (Беларусь) — 31 год 1 месяц.

Также стоит отметить, что из 10 титулов категории WTA-1000 в этом году полька выиграла четыре.

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