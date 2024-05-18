Эрика Андреева обыграла Эльзу Жакемо в квалификационном этапе турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, обыграла французскую спортсменку Эльзу Жакемо (158-е место в рейтинге WTA) в квалификационном этапе международного теннисного турнира в Страсбурге (Франция). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

В рамках встречи 19-летняя Эрика Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету 21-летней Эльзы Жакемо два эйса, она допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

Завтра, 19 мая, россиянка сыграет с француженкой Хлоэ Паке в квалификационном этапе. Встреча начнётся не ранее 16:00 по московскому времени.