«Мои мальчики». Мария Шарапова опубликовала фото возлюбленного с их повзрослевшим сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях редкое семейное фото, на нём запечатлены её возлюбленный британский миллионер Алекс Гилкс и их повзрослевший сын Теодор.

Напомним, Шарапова и Гилкс впервые стали родителями в июле 2022 года.

«Мои мальчики», — подписала фото Шарапова, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Марии Шараповой

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.