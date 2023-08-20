6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Джокович, Александрова, Сафиуллин сражаются в США

За чем следить 20 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 20:00*: Чжу Линь (Китай) — Анна Блинкова (Россия, 8), Кливленд, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто одержит первую победу в основных сетках?

24-летняя Анна Блинкова начнёт турнир в Кливленде матчем с китаянкой Чжу Линь, которая на пять лет её старше. На уровне основных сеток WTA девушки ещё не пересекались, а вот в квалификациях обменялись победами — в Индиан-Уэллсе-2019 сильнее была китаянка, а в Пекине-2019 отличилась уже Блинкова. Победительница этого матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Слоан Стивенс — Юлия Грабер.

Анна Блинкова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🏆 🎾 20:30*: Кори Гауфф (США, 7) — Каролина Мухова (Чехия), Цинциннати, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет первый «тысячник» в карьере?

Финал турнира в Цинциннати разыграют теннисистки, которые выбили в полуфиналах двух первых ракеток мира Игу Свёнтек и Арину Соболенко. Гауфф и Мухова до этого не пересекались на корте, и для каждой это первый финал «тысячника» в карьере. Кори уже играла в финале «Ролан Гаррос» — 2022, а Каролина была финалисткой Парижа в 2023-м. Кто из них выиграет первый «тысячник» в карьере?

Кори Гауфф Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 22:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, A), Уинстон-Сейлем, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Сафиуллин сыграет первый матч в Уинстон-Сейлеме?

26-летний Роман Сафиуллин начнёт турнир в Уинстон-Сейлеме матчем со 103-й ракеткой мира Хуан-Мануэлем Серундоло, который на 4,5 года его моложе. Теннисисты ранее друг с другом не играли, и для россиянина это будет первое выступление в Уинстон-Сейлеме. Во втором круге победитель встретится с немцем Янником Ханфманом.

Роман Сафиуллин Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

🎾 22:00*: Александр Шевченко (Россия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария), Уинстон-Сейлем, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Шевченко до Гаске?

Александр Шевченко начнёт турнир в Уинстон-Сейлеме матчем с Марком-Андреа Хюслером. Теннисисты находятся рядом в рейтинг-листе ATP — россиянин 88-й, а швейцарец 86-й. На уровне основных сеток ATP теннисисты ещё не пересекались, а вот на челленджере в Финиксе сильнее оказался россиянин. Будущий победитель матча во втором круге сразится с французом Ришаром Гаске.

Александр Шевченко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 23:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) — Патрисия-Мария Циг (Румыния, A), Кливленд, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Александровой выиграть первый матч на US Open — серии?

Екатерина Александрова должна была начинать турнир матчем с Юлией Путинцевой из Казахстана, но та снялась с соревнований, и теперь россиянка встретится с Патрисией-Марией Циг. Теннисистки — одногодки, родились в 1994 году, однако на корте до сих пор не пересекались. Победительница матча во втором круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Эмма Наарро — Ясмине Паолини. Отметим, что Александрова ещё не одержала ни одной победы во время этой US Open Series. Удастся ли это сделать в Кливленде?

Екатерина Александрова Фото: Quinn Rooney/Getty Images

🏆 🎾 23:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Новак Джокович (Сербия, 2), Цинциннати, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Джокович реванш за поражение в финале Уимблдона?

Главным матчем дня станет финал “Мастерса” в Цинциннати, в котором встретятся 1-я и 2-я ракетки мира — Карлос Алькарас и Новак Джокович. Для серба это первый турнир после поражения в финале Уимблдона как раз от Алькараса. Теннисисты встречались пока трижды и чуть впереди 20-летний испанец — 2-1. Кроме Уимблдона он победил ещё в полуфинале Мадрида-2022, а вот Новак оказался сильнее в полуфинале “Ролан Гаррос” — 2023. В полуфинале Цинциннати с Хуркачем испанец Алькарас еле ушёл с матчбола и теперь гарантировал себе 1-й номер посева на US Open. Посмотрим, кому достанется главный трофей в штате Огайо.