4 топ-матча вторника в теннисе: Эрика Андреева пытается попасть в основную сетку US Open

За чем следить 22 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Сара Эррани (Италия, 16) – Эрика Андреева (Россия), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: приблизится ли Эрика Андреева к сестре Мирре в список участниц US Open?

Во вторник в Нью-Йорке на знаменитых кортах национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг стартует квалификация перед US Open. Первым же запуском состоится интереснейшая встреча, в которой старшая сестра Мирры Андреевой — 19-летняя Эрика — померяется силами с 36-летней итальянкой Сарой Эррани — бывшей пятой ракеткой мира и финалисткой «Ролан Гаррос» — 2012. Отметим также, что Сара была лидером мирового рейтинга в паре и собрала «Карьерный шлем» в этом разряде. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Напомним, младшая сестра Эрики уже попала в основу US Open по рейтингу.

Эрика Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 21:30*: Марина Мельникова (Россия) – Астра Шарма (Австралия), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Марине впервые пройти квалификацию на «Шлеме»?

34-летняя Марина Мельникова начнёт поход в основу US Open матчем с австралийкой Астрой Шармой, с которой они ещё не встречались. Отметим, что за карьеру россиянка более полутора десятков раз играла в квалификациях «Шлемов» и лишь однажды оказалась в основе — на Уимблдоне-2016, когда получила уайлд-кард от организаторов. Удастся ли Марине впервые пройти квалификацию на «Шлеме»?

Марина Мельникова Фото: Alex Grimm/Getty Images

🎾 23:00*: Екатерина Макарова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Макарова первую победу в квалификации?

Полная тёзка олимпийской чемпионки Рио в паре — Екатерина Макарова — лишь в этом году начала пытаться пробиваться в основу «Шлемов» через квалификацию. На Australian Open и «Ролан Гаррос» она проиграла уже на старте. Сейчас соперница у неё будет непростая — словенка Тамара Зиданшек. Получится ли у Екатерины одержать первую победу?

Екатерина Макарова Фото: Michael Dodge/Getty Images

🎾 18:00*: Юлия Готовко (Беларусь) – Татьяна Прозорова (Россия), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Прозорова на свой первый «Шлем»?

19-летняя Татьяна Прозорова показывает в этом году лучшие результаты. В Рабате она впервые пробилась в основу турнира WTA через квалификацию, а в Палермо одержала первую победу. Удастся ли россиянке пробиться впервые в основу «Шлема»? Её первая соперница — белоруска Юлия Готовко.