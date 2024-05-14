Гауфф рассказала, что работает над улучшением своей подачи

Чемпионка US Open 2023 года, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что работает над подачей в матчах и видит улучшения накануне Открытого чемпионата Франции.

«Я делаю большой акцент на первую подачу, потому что знаю, что, вероятно, буду больше проигрывать. Нужно просто найти баланс, но также знать, когда необходимо сбавить обороты.

Я делаю ставку на себя, чтобы продолжать играть с большими силами. Я знаю, что когда я сильно подаю и подача бывает удачной, то это опасно. Пусть я и хочу победить на этом турнире, но стараюсь думать на долгосрочную перспективу. Я не хочу потерять подачу со скоростью 120 (миль в час), не выполнив её. Сложно менять игру в сезоне и на турнире», — приводит слова Гауфф Reuters.

Гауфф повторила рекордное достижение чемпионки Australian Open — 2018, бывшей первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки по количеству выигранных матчей на турнирах категории WTA-1000 в возрасте до 21 года, одержав 60-ю победу на подобном уровне.