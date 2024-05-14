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«Первый и последний раз в жизни». Соболенко — о дроп-шотах в матче со Свитолиной

«Первый и последний раз в жизни». Соболенко — о дроп-шотах в матче со Свитолиной
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко шуточно высказалась об исполнении дроп-шотов в матче с 19-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в рамках четвёртого круга турнира в Риме.

«Наверное, первый и последний раз в жизни», — отреагировала Соболенко в социальных сетях на хайлайты своих дроп-шотов в матче со Свитолиной.

Напомним, Соболенко обыграла Свитолину со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7) и вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Риме. В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

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