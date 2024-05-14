Циципас: теннис — это шахматы. Я стараюсь придумать свой лучший ход в самые важные моменты

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минорем в четвёртом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Я старался сделать всё, что мог, добиваясь наилучшего качества ударов. На протяжении всего матча я был довольно последователен при подаче и на приёме. Я смог терпеливо набирать очки. Чувствовал, что сопернику было тяжело справиться с моими ударами. Это дало мне смелости. Это дало мне большую веру в себя и в то, что я могу продолжать двигаться в этом направлении. Я знал, что сегодня у меня есть шанс… это тактическая игра. В каком-то смысле теннис — это игра в шахматы. Я стараюсь придумать свой лучший ход в самые важные моменты», — сказал Циципас в интервью на корте.

В четвертьфинале грунтового турнира в Риме Циципас встретится с чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира), который обыграл Александра Мюллера из Франции.