Вавринка — о Маррее: он всегда был частью «Большой четвёрки»

Швейцарский теннисист 87-я ракетка мира Стэн Вавринка рассказал, что, несмотря на три титула «Большого шлема», Энди Маррей всегда являлся частью «Большой четвёрки», куда, кроме британца, входили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

«Для меня он был частью эпохи «Большой четвёрки». С 18 до 30 лет он всегда боролся с «Большой тройкой», всегда был рядом. Он выиграл всего три титула «Большого шлема», но он всегда был в финале. Для меня его карьера — ничто по сравнению с моей. Он далеко впереди и выиграл гораздо больше титулов, чем я. И уровень его был близок к «Большой тройке» в течение 10 лет», — приводит слова Вавринки Daily Express.

Напомним, ранее 36-летний Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У британского спортсмена был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

Спортсмен объявил о решении закончить спортивную карьеру в 2024 году.