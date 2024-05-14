Мыскина: наши молодые теннисистки хорошо зарекомендовали себя в туре. Их уважают и боятся

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина оценила выступления российских теннисисток в женском туре. Спортсменка считает, что они хорошо зарекомендовали себя, чем вызвали у соперниц уважение.

«Наши молодые теннисистки очень хорошо зарекомендовали себя в женском туре. Их очень боятся и уважают.

Диана Шнайдер не так быстро взлетает в элиту тенниса, но она очень хорошо проходит школу поражений, варится, крутится, набирается опыта. Мне кажется, этот «Ролан Гаррос» для неё будет очень классным. Не хочется забегать вперёд, но у меня ощущение, что Диана подойдёт к нему в хорошей форме. Я жду этого момента», — сказала Мыскина в эфире проекта «Больше! Лайв».

Напомним, Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».