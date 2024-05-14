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Циципас разгромил де Минора в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Циципас разгромил де Минора в четвёртом круге «Мастерса» в Риме
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче четвёртого круга грек уверенно обыграл 11-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Циципаса.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 20:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность матча составила ровно 1 час. За это время Циципас ни разу не подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету де Минора ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт двух возможных.

В четвертьфинале грунтового турнира в Риме Циципас встретится с чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира), который обыграл Александра Мюллера из Франции.

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