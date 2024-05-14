Циципас разгромил де Минора в четвёртом круге «Мастерса» в Риме
Поделиться
Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче четвёртого круга грек уверенно обыграл 11-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Циципаса.
Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 20:10 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Алекс де Минор
А. де Минор
Продолжительность матча составила ровно 1 час. За это время Циципас ни разу не подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету де Минора ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт двух возможных.
В четвертьфинале грунтового турнира в Риме Циципас встретится с чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира), который обыграл Александра Мюллера из Франции.
Комментарии
- 14 мая 2024
-
22:25
-
21:55
-
21:24
-
21:00
-
20:59
-
20:30
-
20:25
-
20:19
-
19:49
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:10
-
18:37
-
18:36
-
18:21
-
17:47
-
17:28
-
16:35
-
16:03
-
15:53
-
15:44
-
15:05
-
14:49
-
14:00
-
13:34
-
13:14
-
13:01
-
12:43
-
12:36
-
12:23
-
11:48
-
11:25
-
10:43
-
09:45