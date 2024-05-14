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Даниил Медведев не смог защитить титул «Мастерса» в Риме, проиграв Полу в четвёртом круге

Даниил Медведев не смог защитить титул «Мастерса» в Риме, проиграв Полу в четвёртом круге
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 14 мая, он в двух сетах уступил американцу Томми Полу, занимающему 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 1:6, 4:6. Теперь счёт личных встреч 3-1 в пользу россиянина.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 1 час 13 минут. Российский теннисист реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%), допустил две двойные ошибки и выполнил один эйс. Американец не сделал двойных ошибок, выполнил две подачи навылет и смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных (83%).

Напомним, Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула, который выиграл, и ни разу не побеждал на одном и том же турнире дважды.

В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины.

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