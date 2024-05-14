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Хачанов в упорной борьбе проиграл Табило и покинул «Мастерс» в Риме

Хачанов в упорной борьбе проиграл Табило и покинул «Мастерс» в Риме
Карен Хачанов
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Российский теннисист 18-я ракетка мира Карен Хачанов в упорной борьбе проиграл матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме чилийскому теннисисту 32-й ракетке мира Алехандро Табило. Встреча завершилась со счётом 7:6(5), 7:6(10) в пользу оппонента россиянина.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 12:05 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 12
6 5 		6 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

За время игры Хачанов сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из восьми, допустил одну двойную ошибку и выполнил восемь эйсов. В следующем раунде Табило встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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