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Авакова: Надаль уже так устал от вопроса о завершении карьеры

Авакова: Надаль уже так устал от вопроса о завершении карьеры
Рафаэль Надаль
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Экс-теннисистка Софья Авакова считает, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль устал от вопроса о завершении карьеры.

«Мне кажется, Надаль уже так устал, что на каждой пресс-конференции его спрашивают [о завершении карьеры]. А он не может сказать: «Задолбали! Ну не надо меня каждый день спрашивать об одном и том же. Когда уйду, тогда уйду»», — сказала Авакова в эфире проекта «Больше! Лайв».

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия). Ранее Надаль заявил, что не готов выступать на «Ролан Гаррос».

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