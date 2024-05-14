Мыскина: странно, что у спортсменов не хватает физических сил на два турнира

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина высказалась о решении теннисистов не участвовать в римском «Мастерсе».

«Рим приближен к «Ролан Гаррос», ощущения похожи на Париж, поэтому там ты стараешься показать максимально классный теннис или понять свою физическую форму. А когда мы видим, что спортсмены снимаются, думаем: а что тогда будет на «Ролан Гаррос»? Сейчас многие хитрят и «копят» себя на турниры «Большого шлема».

У игроков могут быть провалы в Риме, потому что был Мадрид, большой цикл турниров в Америке. Плохую игру я могу понять. Почему снимаются, в середине года – прошёл всего лишь один турнир «Большого шлема», все должны быть физически готовы играть много недель – это странно», — сказала Мыскина в эфире проекта «Больше! Лайв».

Напомним, Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».