Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, одержав волевую победу над Баэсом

Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче четвёртого круга поляк обыграл 19-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6, 6:4 в пользу Хуркача.

Встреча продолжалась 2 часа и 39 минут. На счету Хуркача 15 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Аргентинский теннисист один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

Cоперником Хуркача в четвертьфинале турнира в Риме станет Томми Пол, который уверенно обыграл действующего чемпиона соревнований, четвёртую ракетку мира из России Даниила Медведева.