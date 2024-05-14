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Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, одержав волевую победу над Баэсом

Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, одержав волевую победу над Баэсом
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Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 17:40 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 4 4
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

В матче четвёртого круга поляк обыграл 19-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6, 6:4 в пользу Хуркача.

Встреча продолжалась 2 часа и 39 минут. На счету Хуркача 15 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Аргентинский теннисист один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

Cоперником Хуркача в четвертьфинале турнира в Риме станет Томми Пол, который уверенно обыграл действующего чемпиона соревнований, четвёртую ракетку мира из России Даниила Медведева.

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