Стали известны обладатели wild card в женскую сетку Ролан Гаррос

Сегодня, 14 мая, стали известны обладатели wild card в женскую основную сетку турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос, который пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция). Соответствующая информация появилась на официальном сайте турнира.

В женскую сетку WC получили шесть французских теннисисток — Ализе Корне, Фиона Ферро, Эльза Жакмо, Кристина Младенович, Хлоя Паке, Джессика Понше. А также американка Сачия Викери и бывшая 32-я ракетка мира Айла Томлянович.

Напомним, действующей чемпионкой Ролан Гаррос является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек. В финале турнира в трёх сетах она победила Каролину Мухова, которая на тот момент занимала 43-е место в рейтинге WTA.