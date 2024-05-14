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Стали известны обладатели wild card в женскую сетку Ролан Гаррос

Стали известны обладатели wild card в женскую сетку Ролан Гаррос
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Сегодня, 14 мая, стали известны обладатели wild card в женскую основную сетку турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос, который пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция). Соответствующая информация появилась на официальном сайте турнира.

В женскую сетку WC получили шесть французских теннисисток — Ализе Корне, Фиона Ферро, Эльза Жакмо, Кристина Младенович, Хлоя Паке, Джессика Понше. А также американка Сачия Викери и бывшая 32-я ракетка мира Айла Томлянович.

Напомним, действующей чемпионкой Ролан Гаррос является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек. В финале турнира в трёх сетах она победила Каролину Мухова, которая на тот момент занимала 43-е место в рейтинге WTA.

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