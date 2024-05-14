Свёнтек высказалась об акции протеста экоактивистов, выбежавших на корты Рима

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась об акции протеста экоактивистов, выбежавших на корты во время грунтового турнира в Риме (Италия).

«Очевидно, что лучший способ — усилить охрану. Не знаю, как работает система безопасности, потому что у меня никогда не было ситуации, когда они должны были как-то реагировать, когда я был на корте. Я не видела вчерашнего протеста. Слышала, что там что-то происходит. Не знаю, были ли они на самом деле близки к игрокам или нет. В общем, мыслей немного. Люди хотят внимания и готовы на всё, чтобы добиться его. Так устроен наш мир прямо сейчас. Надеюсь, WTA будет готова к подобным ситуациям», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Мэдисон Кис и Сораной Кырстей прервали из-за акции протеста на стадионе. Двое протестующих в оранжевых жилетах выбежали на корт Пьетранджели, выплеснули на грунтовое покрытие жидкость и раскидали конфетти.

Такой же инцидент спустя несколько минут произошёл на корте №12, где проходил парный мужской матч, в котором встречались Марсело Аревало/Мате Павич и Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васслен.