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Свёнтек прошла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме

Свёнтек прошла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме
Ига Свёнтек
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Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек стала первой полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она обыграла 16-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Счёт — 6:1, 6:3.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2024, вторник. 15:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Свёнтек реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница допустила три двойные ошибки, не реализовала ни один из девяти брейк-пойнтов и выполнила два эйса. В следующем раунде Свёнтек сразится с победительницей противостояния между Кори Гауфф (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

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