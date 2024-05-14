Свёнтек прошла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек стала первой полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она обыграла 16-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Счёт — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Свёнтек реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница допустила три двойные ошибки, не реализовала ни один из девяти брейк-пойнтов и выполнила два эйса. В следующем раунде Свёнтек сразится с победительницей противостояния между Кори Гауфф (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.