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«Я горжусь собой». Свёнтек — о выходе в полуфинал Рима

«Я горжусь собой». Свёнтек — о выходе в полуфинал Рима
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Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвертьфинале она обыграла 16-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис.

«Конечно, каждая победа имеет свой вкус. Когда играешь около 80-и матчей в год, чувствуешь, что это рутина… Иногда испытываешь действительно разные эмоции. Как и после финала в Мадриде, который получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, которое, возможно, не всегда идёт на пользу. Это американские горки. Но сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше. Определённо, это был лучший день в Риме для меня», — сказала Свёнтек в послематчевом интервью.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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