Вавринка — о завершении карьеры: знаю, что приближаюсь к концу, но чувствую себя молодым

Швейцарский теннисист 87-я ракетка мира Стэн Вавринка рассказал о том, когда планирует закончить профессиональную карьеру. По словам 39-летнего спортсмена, он продолжает чувствовать себя молодым.

«Всё дело в том, как я себя чувствую, хочу ли работать и тренироваться, стараюсь ли сохранить те ощущения, которые были у меня в молодости. Всё дело в менталитете, который у меня есть. Я играю для себя и для болельщиков. Я знаю, что приближаюсь к концу, но мысленно продолжаю чувствовать себя молодым. Сохраняю свежесть и наслаждаюсь тем, что делаю», — сказал теннисист в интервью Daily Express.

Вавринка является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» и бывшей третьей ракеткой мира. Ранее он заявил о том, что не считает вероятным завершение спортивной карьеры британцем Энди Марреем.