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Медведев — Пол: россиянин разгромно проиграл первый сет в матче четвёртого круга в Риме

Медведев — Пол: россиянин разгромно проиграл первый сет в матче четвёртого круга в Риме
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Сегодня, 14 мая, проходит матч четвёртого круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором играет четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Его соперником является 16-я ракетка мира представитель Америки Томми Пол. Россиянин разгромно проиграл стартовый сет встречи со счётом 1:6.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Томми Пол в четвёртом круге турнира в Риме.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Спортсмены играли друг против друга три раза. И каждый матч победа оставалась за Медведевым.

Последняя их встреча прошла на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Тогда россиянин также проиграл первый сет со счётом 6:1, но в итоге выиграл матч в трёх сетах.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. В прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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