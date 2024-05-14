Вавринка: Маррей объявил об уходе из-за эмоций. Я не уверен, что он закончит карьеру

Швейцарский теннисист 87-я ракетка мира Стэн Вавринка предположил, что трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей принял решение завершить спортивную карьеру сгоряча.

«Я не уверен, что он собирается закончить карьеру этим летом. Я так не считаю, но посмотрим, как всё получится.

Думаю, когда он объявил об уходе, это произошло во многом из-за эмоций после поражения в матче. Он просто увлечён игрой, и, конечно, он в смешанных чувствах. Энди полон энтузиазма и чувствует себя конкурентоспособным. Он будет выступать», — приводит слова Вавринки Daily Express.

Напомним, ранее 36-летний Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У британского спортсмена был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.