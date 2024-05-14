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Фритц объяснил, с чем связано его успешное выступление на грунтовых турнирах

Фритц объяснил, с чем связано его успешное выступление на грунтовых турнирах
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Американский теннисист, 13-я ракетка мира Тейлор Фритц прокомментировал свой выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Несколько лет назад я решил, что мне нужно максимально выкладываться на грунтовых турнирах, закладывая время и усилия на подготовку. Я знаю, что другие представители моей страны сокращают свой календарь во время грунтового сезона, так как предпочитают другие покрытия. Тем не менее, я думаю, что нельзя игнорировать тот факт, что в течение нескольких месяцев разыгрываются три турнира серии „Мастерс“ и один турнир „Большого шлема“, — приводит слова Фритца Punto de Break.

Сегодня, 14 мая, в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме Фритц одержал победу над спортсменом из Болгарии 10-й ракеткой мира Григором Димитровым.

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