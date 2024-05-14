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Медведев — Пол: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме

Медведев — Пол: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме
Даниил Медведев
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Сегодня, 14 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч четвёртого круга, в котором за победу поборется четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Соперником спортсмена из России будет 16-я ракетка мира американец Томми Пол. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Томми Пола за выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 18:30 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Очное противостояние теннисистов случалось трижды. И каждый раз победа оставалась за россиянином.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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