Соболенко в 20-й раз за карьеру вышла в четвертьфинал турниров категории WTA-1000
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в свой 20-й четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000. Это лучший показатель в соревнованиях этой категории среди представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA).
В четвёртом круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7) Соболенко обыграла 19-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину. В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 23:20 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|1
|6 7
|
|6
|7 9
Арина Соболенко
А. Соболенко
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.
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