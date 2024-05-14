Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко в 20-й раз за карьеру вышла в четвертьфинал турниров категории WTA-1000

Соболенко в 20-й раз за карьеру вышла в четвертьфинал турниров категории WTA-1000
Арина Соболенко
Комментарии

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в свой 20-й четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000. Это лучший показатель в соревнованиях этой категории среди представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвёртом круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7) Соболенко обыграла 19-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину. В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 23:20 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 7
4 		6 7 9
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

Материалы по теме
«Это была великая битва». Соболенко — после матча со Свитолиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android