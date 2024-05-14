Соболенко в 20-й раз за карьеру вышла в четвертьфинал турниров категории WTA-1000

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в свой 20-й четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000. Это лучший показатель в соревнованиях этой категории среди представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвёртом круге турнира в Риме со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7) Соболенко обыграла 19-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину. В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.