Фритц обыграл Димитрова и стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме

Американский теннисист, 13-я ракетка мира Тейлор Фритц одержал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме над спортсменом из Болгарии 10-й ракеткой мира Григором Димитровым. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:7 (11:13), 6:1 в пользу американца.
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За время игры Фритц 11 раз подал навылет, реализовал 4 из 16-ти брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Его соперник таковых ошибок сделал десять и не реализовал ни один из 11-ти брейк-пойнтов. Соперником Тейлора Фритца в следующем раунде станет победитель встречи Александр Зверев (Германия) — Нуну Боржеш (Португалия).
Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).
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