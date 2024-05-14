Гауфф — о Рублёве и Медведеве: здорово видеть, как твои сверстники двигаются вперёд

Чемпионка US Open 2023 года, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отметила, что игроки, с которыми она годами ранее встречалась на юниорских турнирах, сейчас являются лидерами рейтингов WTA и ATP. Спортсменка вспомнила фотографию, на которой запечатлены Даниил Медведев, Елена Остапенко и Андрей Рублёв.

«Здорово видеть, как твои сверстники двигаются вперёд.

Очевидно, что появляются и новые люди. Но это немного странно, если вы посмотрите старые фотографии. Я видела ту фотографию Рублёва, Остапенко и Медведева в Нью-Йорке. Это как бы показывает перспективу людей, с которыми я собираюсь провести остаток своей жизни, играя друг против друга», — приводит слова спортсменки Sportskeeda.

Даниил Медведев, Елена Остапенко и Андрей Рублёв в Нью-Йорке Фото: из личного архива Даниила Медведева

Гауфф повторила рекордное достижение чемпионки Australian Open — 2018, бывшей первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки по количеству выигранных матчей на турнирах категории WTA-1000 в возрасте до 21 года, одержав 60-ю победу на подобном уровне.