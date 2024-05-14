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Томми Пол прокомментировал победу над Медведвым в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Томми Пол прокомментировал победу над Медведвым в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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Американец Томми Пол, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, прокомментировал победу над четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в рамках четвёртого круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

«В прошлый раз он выбил меня из Индиан-Уэллса и вышел в финал. Сейчас всё хорошо (улыбается)», — сказал Пол в интервью на корте.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула, который выиграл, и ни разу не побеждал на одном и том же турнире дважды.

В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины.

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