«Честно, обидно, что не выиграл». Хачанов — подвёл итог встречи с Табило в Риме

Российский теннисист 18-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме от чилийского теннисиста 32-й ракетки мира Алехандро Табило.

«Просто обидно, что не сложилась в мою пользу сегодняшняя победа. Были возможности, были шансы, я их сам, можно сказать, создавал. Понятное дело, что где-то он удачно и хорошо сыграл. Я всегда отдаю должное любому игроку. Когда ты играешь против любого соперника, ты играешь не только сам. Ты понимаешь, что всё в твоих руках, но иногда судьба матча и в его руках, к сожалению.

Честно, на обоих тай-бреках были шансы, я и на первом вёл 4-3, подавал и на втором вёл 4-3, подавал. Понятное дело, что я никогда не сдаюсь, я всегда борюсь до последнего. То есть я верю, что если возможность будет, то я смогу зацепиться, смогу поменять ход игры. Поэтому я говорю, что обидно. Реально хороший был матч в плане борьбы. Были возможности, где-то обидные ошибки, но в плане общей игры, того, что я хотел делать, что я делаю в данный момент, в принципе, как бы это ни звучало, я доволен. Какие-то вещи всегда можно сделать лучше, но вот если мы берём полностью картину, получались те моменты, над которыми я в принципе работаю в последнее время. Я начал вперёд больше ходить. Всегда можно сделать что-то лучше. Обидно, что просто не сегодня. Не важно, с каким счетом, обидно просто, что не выиграл», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.