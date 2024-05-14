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WTA-1000 в Риме — первый турнир, в 1/4 финала которого вышли 8 финалисток Большого шлема

WTA-1000 в Риме — первый турнир, в 1/4 финала которого вышли 8 финалисток Большого шлема
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Грунтовый турнир категории WTA-1000, который с 8 по 19 мая 2024 года, является первым женским турниро, в 1/4 финала которого вышли восемь финалисток Большого шлема.

Напомним, в этой стадии турнира сегодня, 14 мая, уже сыграли победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде польская теннисистка Ига Свёнтек и финалистка одного турнира US Open — 2017 американка Мэдисон Кис.

Также сегодня состоится матч между победительницей US Open — 2023 Кори Гауфф из США и финалисткой Australian Open — 2024 Чжэн Циньвэнь из Китая.

Завтра, 15 мая, сыграют победительница двух турниров Большого шлема белоруска Виктория Азаренко и финалистка Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз.

Кроме того, завтра встретятся триумфаторша Rolan Garros — 2017 латвийская теннисистка Елена Остапенко и победительница двух турниров Большого шлема Арина Соболенко.

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