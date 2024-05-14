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Видеообзор поражения Медведева в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Видеообзор поражения Медведева в четвёртом круге «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 14 мая, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Россиянин в двух сетах уступил американцу Томми Полу, занимающему 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 1:6, 4:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Медведева в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула, который выиграл, и ни разу не побеждал на одном и том же турнире дважды.

В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины.

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