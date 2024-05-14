Хачанов — Табило: россиянин проиграл первый сет на тай-брейке

Сегодня, 14 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) проходит матч четвёртого круга, в котором за победу борется 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Его соперником стал 32-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило.
Первый сет в матче остался за Табило. Счёт — 7:6(7:5). Россиянин сделал два эйса и допустил одну двойную ошибку. Его соперник выполнил четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.
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«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Алехандро Табилы за выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Очное противостояние теннисистов случалось лишь раз. В 2022 году в первом круге травяного турнира в Хертогенбосхе сильнее оказался россиянин.
Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).
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