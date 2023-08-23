Серена Уильямс мечтала стать актрисой и сыграла в десятке лент. Но таланта не хватило

В день старта квалификации очередного розыгрыша US Open 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс во второй раз стала мамой. Легенда тенниса, которой через месяц исполнится 42 года, родила дочь, которую назвали Адирой Ривер. Теперь у Уильямс и её мужа, предпринимателя и инвестора Алексиса Оганяна, двое детей – шесть лет назад спортсменка родила дочь Олимпию. Возможно, детям Серены суждено реализовать мечту их мамы – добиться успеха в кино.

Бойкая и креативная Уильямс-младшая с детства пыталась быть разносторонней личностью. Делала причёски сёстрам и представляла себя крутой стилисткой, шила платья и бредила карьерой успешного модельера. А ещё в перерывах между теннисными тренировками сочиняла комиксы и писала стихи. Но больше всего девочка мечтала о сцене и кино – в школьных спектаклях Серена любила играть волшебниц и колдуний, наслаждалась аплодисментами зрителей и грезила, что однажды окажется на съёмочной площадке и заведёт знакомства со звёздами кино. После успеха в игре с мячом американка познала киноиндустрию, но успех обошёл её стороной.

Написала сценарий и сыграла в фильме, в котором её брат избил королеву Англии

Серена никогда не боялась экспериментов как на корте, так и за его пределами – никаких сомнений, лишь сумасшедшая вера в собственную исключительность. В 2010 году она написала сценарий и сыграла в комедии «Семь дней ада» с невероятным сюжетом, согласно которому отец Серены и Винус Уильямс усыновил парня по имени Арон. Оказалось, что у него огромный теннисный дар – тренировки вместе с сёстрами позволили таланту стать суперзвездой тенниса. Вот только с дисциплиной у Арона оказалось всё очень плохо: он наслаждался вечеринками, встречался с самыми красивыми женщинами, пил по-чёрному, и папа Ричард то и дело вытаскивал его из полицейского участка.

Серена и Винус на премьере фильма «Деньги на двоих» (2005 г.) Фото: Frank Trapper/Getty Images

И вот в один прекрасный день Арон вышел в финал Уимблдона, где начался настоящий трэш. Во время матча его соперник избил королеву Англии, Уильямс-старший помогал стюардам укротить выбежавшую на площадку стрикершу, влюбился в неё и занялся сексом, а Серена обещала плохо судившему арбитру засунуть мяч ему в глотку. Критики не оценили творение из-за явного перебора «дичи» в кадре и дали понять легенде тенниса, что буйная фантазия не всегда равно шедевр.

Стремление совершенствоваться у Уильямс в крови – чтобы выйти на достойный уровень на съёмочной площадке, она брала уроки в студии драматического искусства в Нью-Йорке. «Моя мечта – сыграть главную роль в боевике. Очевидно, что такая роль мне подходит», – призналась теннисистка ещё в 2001-м. Навязчивое желание Серены добиться успеха в кино вызвало критику известных теннисистов – 18-кратная обладательница одиночных «Шлемов» Крис Эверт даже написала Уильямс письмо, в котором буквально умоляла сосредоточиться на теннисной карьере.

Редкая работа Серены удостаивалась положительных оценок кинокритиков, но она никого не слушала и продолжала работать над собой. Её первое появление на телеэкране произошло, когда девушке исполнилось 20 лет – она сыграла воспитательницу детского сада в семейном сериале «Моя жена и дети». «Мне никак не удавалось побороть волнение и раскрепоститься, даже пила успокоительное, – трясло Уильямс. – Мне стыдно за эту роль, я была максимально неубедительной и зажатой».

Играла выжившую в авиакатастрофе учительницу и жертву маньяка

В 2021 году драма про отца сестёр Уильямс «Король Ричард» собрала в прокате более $ 32 млн и удостоилась шести номинаций на премию «Оскар». Серена и Винус приняли участие в ленте как консультанты, и огромный успех фильма побудил Уильямс-младшую снять сиквел – она хочет, чтобы в нём больше внимания уделялось её взлётам и падениям как на корте, так и за его пределами. Чемпионка призналась, что во время второй беременности делала наброски сценария. «Даже если ничего не получится, то материал пригодится для мемуаров», – мечтает Серена.

Сёстры Уильямс с отцом Ричардом Фото: Paul Harris/Getty Images

Уилл Смит пронзительно и убедительно сыграл в «Короле Ричарде» отца теннисисток – именно такие характерные типажи всегда восторгали Серену, и она стремилась играть похожие роли. После провала в первой работе в 2003 году она сыграла в эпизоде сериала «Уличное время» вышедшую из тюрьмы женщину, которая получила срок за торговлю наркотиками. Уильямс так хотела произвести впечатление на зрителей, что произошёл явный перебор с эмоциями – о таком явлении как-то рассказал прославленный Леонардо Ди Каприо.

«Я проходил пробы в фильме «Жизнь этого парня», в котором играл Роберт Де Ниро. Всегда восхищался этим актёром. Очень хотел его удивить и во время одной из сцен добавил драматизма и прокричал: «А-а-а-а-а!» Видели бы вы моё лицо, а также удивление Роберта. Он отвёл меня в сторонку и сказал: «Ты хорошо себя чувствуешь? Давай-ка полегче, тебя никто не убивает». Я запомнил тот урок навсегда», – признался Лео.

Очередной провал не заставил теннисистку остановиться – на то она и Серена, чтобы никого не слушать. В 2004-м она в сериале «Закон и порядок» сыграла баскетболистку, отца которой подозревали в убийстве, а ещё через год вообще случился настоящий угар.

В сериале «Женская бригада» женщину, которую играла Уильямс, похитил маньяк, продержавший её 20 лет в заточении в малюсенькой комнатушке. Драма рассказывает, с какими сложностями пленнице пришлось столкнуться во время и после заточения. Ни эта роль, ни участие в известном сериале «Скорая помощь» (сыграла выжившую в авиакатастрофе учительницу) не принесли Серене признания.

«Проблема Серены в том, что в каждой сцене она играет одинаково. Это особенно бросается в глаза на фоне других профессиональных актёров. Как и на теннисной площадке, она очень старается, но на съёмочной площадке регулярно бьёт в сетку или в аут. При этом, к сожалению, она совершенно не принимает критику», – сокрушался кинокритик Майкл Босс.

Играла на одной съёмочной площадке с Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй

После серии провалов Уильямс наконец посмотрела правде в лицо – она осознала, что ей не суждено играть главные роли. «Теперь я снимаюсь для души. Просто выхожу на площадку и пытаюсь быть самой собой. Жаль, что раньше этого не понимала – возможно, всё сложилось бы иначе», – сокрушалась шестикратная победительница US Open. Впрочем, это не помешало девушке сыграть во второсортной комедии «Магазинчик красоты» (2016 г.).

Энн Хэтэуэй, Анна Винтур и Серена Уильямс Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сегодня спортсменке важно не признание, а возможность общения с признанными звёздами киноиндустрии. В комедии «Восемь подруг Оушена» (2018 г.) теннисистка сыграла саму себя в эпизодической роли – зато вдоволь наболталась с Энн Хэтэуэй, Сандрой Буллок, Шоном Бином, Кейт Бланшетт и другими топами Голливуда.

Пока что последней работой Серены в кино стала лента Netflix «Стеклянный лук – Достать ножи» с Дэниелом Крейгом, Эдвардом Нортоном и Кейт Хадсон, вышедшая в прокат в 2020 году. Уильямс сыграла личного тренера в тренажёрном зале, пока двое главных героев разговаривали.

После рождения второго ребёнка у Серены будет мало времени на другие занятия, но можно не сомневаться, что она ещё вернётся на съёмочную площадку. В конце концов, в теннис играют не только чемпионы, а ещё и ради удовольствия. С кино у Уильямс такие же отношения.