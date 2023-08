6 топ-матчей среды в теннисе: Мирра Андреева, Карацев, Калинская на US Open

🎾 19:00*: Мирра Андреева (Россия) – Кори Гауфф (США, 6), US Open – второй круг

Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Мирра Андреева реванш за поражение на «Ролан Гаррос»?

16-летняя россиянка Мирра Андреева успешно преодолела стартовый барьер на US Open, одержав волевую победу над австралийкой Оливией Гадеки. Но дальше Андреевой предстоит испытание посерьёзнее — шестая ракетка турнира Кори Гауфф. Девушки уже встречались в этом году в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда сильнее оказалась более опытная Гауфф. Удастся ли Мирре взять сейчас реванш за Париж? Победительница этого матча сыграет дальше с лучшей теннисисткой из пары Элисе Мертенс — Даниэль Коллинз.

Мирра Андреева Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 19:30*: Аслан Карацев (Россия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания), US Open – второй круг

Интрига: повторит ли Карацев свой рекорд на US Open?

Аслан Карацев в блестящем стиле справился на старте турнира с чехом Иржи Легечкой. Теперь россиянину предстоит сразиться с Роберто Карбальес-Баэной, который сенсационно выбил из турнира четвёртую ракетку мира Хольгера Руне. На уровне основных сеток ATP теннисисты не разу не играли, а вот на турнирах низших категорий пересекались довольно давно трижды, все матчи были на грунте, и во всех случаях побеждал Роберто — на фьючерсе в Льейде-2012 (Испании), в Мекнесе и Кенитре в 2014-м (оба — Марокко). Если Карацеву удастся пройти и этого соперника, то он повторит свой рекорд на US Open (2021). Победитель этого матча в третьем круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Доминик Тим — Бен Шелтон.

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 20:30*: Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – второй круг

Интрига: как проведёт Джокович свой первый матч в статусе будущей первой ракетки мира?

Новак Джокович, выйдя во второй круг US Open, уже гарантировал себе звание первой ракетки мира по завершении турнира. Как проведёт свой следующий матч в новом статусе 23-кратный чемпион «Шлемов»? Его соперником будет 26-летний испанец Бернабе Сапата-Миральес, с которым именитый серб ещё никогда не встречался. Сейчас Бернабе — 76-я ракетка мира, а в мае добирался до рекордного для себя 37-го места. Лучшим результатом испанца на US Open до этого момента был второй круг US Open — 2021, а на ТБШ — четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2022. Победитель этого матча в третьем раунде сыграет с лучшим теннисистом из пары Ласло Джере — Юго Гастон.

Новак Джокович Фото: Getty Images

🎾 21:30*: Томми Пол (США, 14) – Роман Сафиуллин (Россия), US Open – второй круг

Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как далеко пройдёт Сафиуллин на своём дебютном US Open?

Роман Сафиуллин успешно дебютировал на US Open, победив в стартовом раунде итальянца Марко Чеккинато. Теперь россиянину будет противостоять 14-й номер посева — Томми Пол из США. Теннисисты уже встречались в этом году на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда успех был на стороне Романа. Как завершится их новая встреча? Победитель сыграет в третьем круге с лучшим теннисистом из пары Хуан-Мануэль Серундоло — Алехандро Давидович-Фокина.

Роман Сафиуллин Фото: Grant Halverson/Getty Images

🎾 21:30*: Анна Калинская (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния, 30), US Open – второй круг

Интрига: установит ли Калинская рекорд на ТБШ?

Анна Калинская повторила свой рекорд на US Open, да и на всех ТБШ, четвёртый раз дойдя до второго круга (2019, 2020, 2022, 2023). Теперь, чтобы улучшить своё достижение, 24-летней россиянке необходимо побеждать следующую соперницу — 33-летнюю румынку Сорану Кырстю. Девушки уже дважды встречались на харде и обменялись победами — в Нью-Йорке/Цинциннати-2020 сильнее оказалась Калинская, а в Индиан-Уэллсе-2022 — Кырстя. Кто будет сильнее на этот раз? Победительница матча в третьем круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Елена Рыбакина — Айла Томлянович.

Анна Калинская Фото: Getty Images

🎾 23:30*: Елена Остапенко (Латвия, 20) – Элина Аванесян (Россия), US Open – второй круг

Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет Аванесян с чемпионкой ТБШ?

20-летняя Элина Аванесян уже улучшила своё прошлогоднее достижение — успешно прошла первый круг, и теперь, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, ей необходимо преодолеть сопротивление чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 Елены Остапенко. Девушки до этого ни разу не встречались на корте. Победительница сыграет в третьем круге с лучшей теннисисткой из пары Сиюй Ван — Бернарда Пера (выбила в первом круге Кудерметову).